Benfica x Gil Vicente: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luz, pela sétima rodada do Campeonato Português

O Benfica recebe o Gil Vicente, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luz, pela sétima rodada do Campeonato Português. A equipe comandada por Bruno Lage, ex-Botafogo, busca seguir o bom momento dentro de campo e ficar nas primeiras posições da tabela. Do outro lado, o time de Bruno Pinheiro quer acabar com a oscilação no torneio.

Historicamente, o Benfica leva ampla vantagem nos confrontos diretos com o Gil Vicente. Em 51 jogos, o time lisboeta venceu 38 vezes, enquanto o Gil Vicente conseguiu apenas seis vitórias e sete empates. O último encontro entre as duas equipes, aliás, terminou com uma vitória confortável do Benfica por 3 a 0, o que reforça o favoritismo das Águias para este novo duelo.