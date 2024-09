Atlético x River Plate e Botafogo x Peñarol: tudo sobre as semifinais da Libertadores

Brasileiros iniciam busca pela final atuando em seus estádios, enquanto Peñarol e River Plate, com campanhas melhores, decidem em suas casas

As semifinais da Libertadores-2024 foram definidas nesta quinta-feira (26) com a classificação do Peñarol contra o Flamengo. Assim, os uruguaios se juntam a Botafogo, Atlético e River Plate na luta pelo título continental.

Conforme o chaveamento anteriormente determinado em sorteio, Atlético e River disputarão uma vaga na decisão, enquanto Botafogo e Peñarol se enfrentam do outro lado. A grande final ocorrerá em 30 de novembro, um sábado, em Buenos Aires.

Os duelos serão nos dias 23 e 30 de outubro, mas a Conmebol ainda pode mexer em alguma das partidas para as terças (22 e 29) ou quintas-feiras (24 e 31). A entidade também não definiu os horários.