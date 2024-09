Atlético aciona CBF e pede mudanças em meio às semifinais da Libertadores

Entre semifinais Copa do Brasil e Brasileirão, time mineiro tem três jogos em seis dias e quer alteração no calendário

O Atlético-MG já tem confirmadas as datas dos duelos contra o River Plate pela Copa Libertadores, que serão nos dias 22 e 29 de outubro. Assim, a diretoria do clube mineiro conversa com a CBF para uma mudança no calendário da Copa do Brasil e do Brasileirão. Atualmente, o Galo tem três jogos marcados em seis dias, em três cidades diferentes.

Veja também: Torcida do Fluminense briga na Arena MRV; Atlético alega depredação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo de volta da Copa do Brasil será no dia 17 de outubro, em São Januário, contra o Vasco. No entanto, no domingo (20), terá compromisso diante do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão.