Após eliminações, Fluminense terá ’12 finais’ para salvar o ano e permanecer na elite

Depois de uma temporada brilhante, que culminou no título inédito da Libertadores, em 2023, o Fluminense passa por apuros na reta final de 2024. Afinal, a equipe carioca não conseguiu ser consistente ao longo do ano, deu adeus às Copas do Brasil e Libertadores e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A atuação diante do Atlético-MG, na Arena MRV, liga o sinal de alerta no momento decisivo da temporada, visto que o time sequer incomodou a defesa adversária e teve uma fraca atuação. Além disso, voltou a sofrer com gol na reta final das partidas, algo que tem sido recorrente na competição nacional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em meio a este cenário, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente doze ‘finais’ para salvar a temporada e evitar mais um rebaixamento na história do clube. Uma queda logo após o título continental pode afetar diretamente o lado esportivo e financeiro. Uma classificação para a Sul-Americana, pelo menos, poderia aliviar tais prejuízos.

Outro detalhe é que o Fluminense disputará o Super Mundial de Clubes, idealizado pela Fifa, em 2025, e um rebaixamento pode enfraquecer o elenco, com a saída dos principais nomes, como aconteceu com o Santos em 2024. Nesse sentido, o Tricolor esboçou uma reação com a chegada de Mano, porém perdeu para Juventude e Botafogo e voltou a figurar entre os quatro últimos. Confrontos diretos sem sequência Diante disso, o time carioca tem 42.4% de chance de ser rebaixado, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Até o fim da competição, o Tricolor terá pela frente cinco confrontos diretos: Atlético-GO, Vitória, Grêmio, Criciúma e Cuiabá. Mais dois podem se transformar em duelos decisivos, já que o Furacão também despencou na tabela.

Um ponto positivo é que a equipe tem um jogo a menos que os adversários diretos do momento: Corinthians e Vitória. Será um duelo contra o Athletico-PR, no Maracanã, ainda sem data estipulada pela CBF. O apoio da torcida, aliás, será essencial para que o time se livre deste incômodo o mais rápido possível, como aconteceu na reação de 2009. Naquela época, nesta altura da competição (27ª rodada), a equipe de Laranjeiras era lanterna, com apenas 21 pontos, a sete do Santo André, que era o primeiro fora da zona. O fim da história todo torcedor sabe, com uma arrancada que jamais será esquecida. Desta vez, o desafio para ser mais simples, entretanto, o time precisa tirar lições das eliminações para Juventude e Atlético-MG e reagir logo. Por fim, o primeiro compromisso acontece no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 28ª rodada. Assim, os comandados de Mano Menezes terão pela frente o lanterna Atlético-GO, que só venceu quatro partidas na competição. Uma delas justamente contra o Flu, no Maracanã, ainda sob o comando de Fernando Diniz.