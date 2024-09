Zubeldía quer São Paulo recolhendo os cacos e com foco total no Brasileirão

O técnico Luis Zubeldía não escondeu a frustração, após a eliminação do São Paulo nos pênaltis para o Botafogo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis, pela Libertadores. O treinador realizou a coletiva de imprensa com um semblante triste, mas pediu para a equipe juntar os cacos e se concentrar no Brasileiro.

“Sonhávamos com a Libertadores, mas o futebol tem disso, é difícil controlar o resultado, tem muitas variáveis. Tem que virar a página para ganharmos o clássico e começarmos a lutar pelo Brasileirão”, iniciou Zubeldía.