Valladolid x Mallorca: onde assistir e escalações

Como chega o Valladolid

O técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, tenta recuperar o time, que ainda não venceu na competição e pretende fazer mudanças na escalação. Assim, no momento, os mandantes, somam apenas uma vitória nesta edição da La Liga. Vice-campeões da segunda divisão da temporada passada, os Blanquivioletas não devem ter Anuar Tuhami, lesionado. Além disso, Cesar de la Hoz, Javi Sanchez e Cenk Ozkacar também devem ficar de fora.

Como chega o Mallorca

Com três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete jogos da competição, Los Piratas possuem a segunda melhor defesa, com cinco gols sofridos, empatados com Barcelona e Real Madrid. Para se aproveitar do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, a equipe tenta vencer para entrar no G4. No entanto, o treinador Jagoba Arrasate não poderá contar com Takuma Asano, Vedat Muriqi, Siebe Van der Heyden e Javier Llabres, todos lesionados.