Torcida do Botafogo não dorme e recebe a delegação alvinegra na madrugada

Torcedores do Botafogo comparecem ao Aeroporto do Galão para festejar a classificação com os jogadores. Glorioso está na semifinal da Liberta

A torcida do Botafogo voltou ao Aeroporto do Galeão. Desta vez, na madrugada desta quinta-feira (26), para recepcionar os jogadores que trouxeram, de São Paulo, a classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Em vigília, os seguidores alvinegros chegaram por volta de 5h no local para celebrar a vaga na fase seguinte do principal torneio da América do Sul.

Em vídeos divulgados por funcionários e jogadores do Botafogo nas redes sociais, os torcedores aparecem com sinalizadores, cantando as principais músicas das arquibancada. Eles também exaltaram os heróis da façanha, como o meia Almada e o goleiro John.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na terça-feira (24), também no Galeão, na véspera da partida contra o São Paulo, os torcedores haviam realizado o “AeroFogo” para incentivar os jogadores, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.