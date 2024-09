Tite, do Flamengo, é cobrado sobre promessa: ‘Imaginava sim, mas não aconteceu’

Treinador afirmou após derrota ao Peñarol, no Maracanã, que time carioca iria fazer gols no Uruguai, mas acabou eliminado ao empatar em 0 a 0

O Flamengo não conseguiu sair do zero em Montevidéu contra o Peñarol no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, realizado nesta quinta-feira (26). Assim, somada à derrota no Maracanã, o Rubro-Negro está eliminado da competição internacional.

Aliás, Tite foi questionado sobre a promessa que fez em relação ao Flamengo marcar gols no duelo realizado no Uruguai. Contudo, isso não se concretizou, e ele falou sobre o assunto na entrevista coletiva.

Veja como foi o jogo: Flamengo empata com Peñarol e dá adeus à Libertadores