STJD reverte punições a Palmeiras e São Paulo por multa de R$ 250 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reverteu as punições aplicadas aos jogadores de São Paulo e Palmeiras, por conta da briga no Choque-Rei. Na ocasião, Zé Rafael, Rodrigo Nestor e Sabino foram punidos por conta da confusão e perderiam alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Contudo, a decisão acabou revertida para uma multa de R$250 mil.

Ambos os clubes haviam entrado com recurso e pedido de efeito suspensivo sobre as suspensões determinadas. Zé Rafael e Rodrigo Nestor pegaram quatro jogos de suspensão, enquanto Sabino pegou cinco partidas. Os recursos seriam julgados no Pleno na manhã desta quinta-feira (26). Entretanto, a Procuradoria do STJD apresentou uma proposta de reversão das penas que acabou aceita pelos clubes.