Sem Vitor Roque, Betis empata com lanterna do Espanhol

Na primeira partida sem Vitor Roque, o Betis ficou apenas no empate por 1 a 1 diante do Las Palmas, lanterna do Campeonato Espanhol 2024/25, em partida válida pela 7ª rodada, nesta quinta-feira (26). Apesar de ter criado as melhores chances, incluindo uma bola na trave de Bakambu na reta final do jogo, o Betis somou apenas um ponto no Estádio de Gran Canaria. Moleiro abriu o placar para os donos da casa, enquanto Lo Celso confirmou o empate do clube de Sevilha ainda no primeiro tempo.

Vitor Roque sofreu uma entorse leve no ligamento interno do tornozelo esquerdo, na partida contra o Mallorca, e vai desfalcar o Betis por cerca de duas semanas.

Dessa maneira, o Betis segue com uma campanha ruim como visitante e ainda não venceu longe de seus domínios na La Liga 2024/25. Ao todo, o clube de Sevilha somou apenas dois pontos em nove possíveis na competição. Assim, o Betis aparece na 11ª posição, com nove pontos em sete jogos.