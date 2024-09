Santos só deve mandar jogos no Pacaembu em 2025

O Santos ainda segue com o planejamento de mandar seus jogos no Pacaembu ainda em 2024. Contudo, mesmo com os últimos passos da obra e com a necessidade de eventos testes ainda, o Peixe trabalha com a intenção de usar o estádio no ano que vem. A diretoria do Alvinegro Praiano vem monitorando a situação de perto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ideia do Santos era levar o jogo contra o Ceará, marcado para 22 de outubro, para São Paulo. A data possibilitaria ao time praiano jogar na capital sem precisar mexer na tabela dos demais rivais. Isso porque não existe outras partidas marcadas na cidade de outros clubes da Série A.