Relatório aponta aumento de casos racismo no futebol brasileiro em 2023

O 10º Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol apontou que os registros de casos de racismo no futebol brasileiro cresceram 38,77% em 2023 na comparação com o ano anterior. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol divulgou o documento nesta quinta-feira (26), na sede da CBF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O trabalho, afinal, foi em parceria com a própria entidade e com o Grupo de Estudos sobre Esporte e Discriminação da UFRGS.