PSG x Rennes: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

O time parisiense lidera a competição com 100% de aproveitamento e chega em grande momento sob o comando do técnico Luis Enrique.

O atual campeão volta a campo nesta sexta-feira (27) no Campeonato Francês. O PSG recebe o Rennes às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 6ª rodada da Ligue 1.

Além disso, a boa notícia para o torcedor do PSG é que o lateral-direito Hakimi pode retornar ao time titular. No entanto, Luis Enrique terá uma série de desfalques para este jogo da Ligue 1. Désiré Doué saiu lesionado do último compromisso e deve ser ausência de última hora. Ao mesmo tempo, Marco Asensio e Vitinha também foram preservados nas últimas atividades e aparecem como dúvida.

Por fim, Donnarumma, Kimpembe, Gonçalo Ramos e Lucas Hernández ainda se recuperam de lesão e seguem como desfalques do PSG.

Como chega o Rennes

Por outro lado, o Rennes está em busca da terceira vitória nesta edição da Ligue 1 e vai tentar surpreender o PSG no Parque dos Príncipes.