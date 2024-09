Paulo Henrique, do Vasco, revela viver melhor momento da carreira

“Estou muito feliz no Vasco, me sinto realizado com o momento. Claro que sempre vou buscar algo a mais. A Seleção Brasileira é um sonho de todos os jogadores e comigo não é diferente. Porém, hoje meu desejo é recolocar o Vasco em seu lugar, lutando por títulos. E a Seleção, se surgir, será fruto desde trabalho”, disse.

Disputa por posição no Vasco

O jogador também comentou sobre a disputa por posição com Puma Rodríguez. Mais defensivo, PH elogia o companheiro, que vem entrando bem nos últimos jogos.

“A vida do atleta tem muita oscilação e isso aconteceu comigo. Porém, eu nunca deixei de trabalhar. Vim sabendo que disputaria posição com um grande jogador, de seleção, que é o Pumita, vim sabendo disso, mas sempre confiei no meu potencial. Ano passado terminei bem, oscilei no começo do ano, mas sempre me dediquei para quando tiver a oportunidade de jogar, pode ajudar o Vasco”, afirmou.