Palmeiras lança programa e fará ações nos Estados Unidos visando o Mundial

O Palmeiras lançou nesta quinta-feira (26) o “Palmeiras International”, um pacote de ações idealizado pelo departamento de marketing do clube. O objetivo é internacionalizar a marca alviverde, mirando o novo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025, nos Estados Unidos.

A ideia é expandir a marca do clube para outros países, além de promover um intercâmbio cultural e de performance no futebol com outras regiões. O clube também aproveita o bom momento das categorias de base do Alviverde.

