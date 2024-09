Operação policial prende membros de organizada do Flamengo por tentar matar vascaínos

Episódio ocorreu horas antes do clássico entre o Rubro Negro e o Cruz-Maltino. Dois vascaínos foram baleados em ataque no bairro de Irajá

Dois membros de uma torcida organizada do Flamengo foram presos em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27). Afinal, eles foram responsáveis por tentativa de homicídio contra torcedores vascaínos. O episódio ocorreu horas antes do Clássico dos Milhões, no Maracanã, no dia 15 de setembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gilson Lira Ribeiro e Rafael Gomes Barcelos foram os dois indivíduos detidos por ataque com arma de fogo, dentro de um carro, a um grupo de vascaínos. Os torcedores do Cruz-Maltino estavam indo em direção ao metrô na ocasião. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) colheu tais informações por meio de investigações, segundo apuração do portal “g1”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A propósito, dois vascaínos foram baleados. Um foi atingido na perna e outro na base da coluna e, posteriormente, foram internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Aliás, um deles ainda está com o projétil alojado no corpo. Inclusive, uma das vítimas identificou Gilson como o autor dos disparos da arma de fogo.