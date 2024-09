Na estreia de Lucho González, Athletico perde para o Racing: adeus, Sula!

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quinta-feira (26/9), o Racing garantiu presença na semifinal da Copa Sul-Americana. Isso se deu em razão do time argentino, que perdeu o jogo de ida na Ligga Arena por 1 a 0, conseguir inverter, com juros, a desvantagem em seus domínios, no El Cilindro, em Avellaneda, que recebeu público de 50 mil. Com isso, o Racing será o rival do Corinthians na próxima fase. O jogo de ida será na Neo Qúimica e a volta, na Argentina.

Este jogo marcou a estreia de Lucho González no comando do Athletico. Afinal, substituiu Martín Varini. E teve gol relâmpago: com apenas 18 segundos, Almendra colocou o Racing na frente. Mas ainda no primeiro tempo, os argentinos ampliaram com Adrian Martínez e Roger Martínez. O Athletico diminuiu aos dois minutos da etapa final, com Nikão. Com isso, o time brasileiro – que celebra o seu centenário nesta temporada e sonhava com titulo internacional – precisava de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. Porém, não foi feliz. E o píor, levou mais um gol, de Martirena.

Racing arrasador

O primeiro tempo foi um massacre do Racing, que chegou ao primeiro gol logo aos 18 segundos. Os donos da casa deram a saída, foram ao ataque e após um bate-rebate, a bola ficou com Almendra. Este bateu de fora da área para fazer 1 a 0. O time argentino mandava em campo e já somava duas chances desperdiçadas quando, aos 23, Quintero lançou Roger Martinez. Este foi ao fundo pela esquerda e rolou para Adrian Martinez chutar para fazer 2 a 0. O Furacão tentava ser ofensivo. Contudo, levou um contra-ataque aos 41. Gabriel tentou rechaçar, mas furou. Dessa forma, Quintero ficou soberano para avançar e, na entrada da área, rolar para Roger Martínez colocar 3 a 0 no placar.