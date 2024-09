Na estreia de Diniz, Cruzeiro empata com Libertad e avança na Sul-Americana

Com um a menos boa parte do 2º tempo, Raposa sofre pressão paraguaia, mas garante vaga na semifinal da competição continental

Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Cruzeiro confirmou a classificação para semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (26/9), a Raposa empatou com o Libertad por 1 a 1, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Kaio Jorge marcou o gol cruzeirense, enquanto Roque Santa Cruz marcou para os paraguaios. No placar agreagado, o time celeste venceu por 3 a 1. A equipe, afinal, ainda se ajusta ao estilo do treinador, porém, sofreu um pouco mais com a expulsão de Lucas Romero no segundo tempo.

Com o resultado, o Cruzeiro vai pegar o Lanús, da Argentina, na semifinal da competição continental. O primeiro jogo será em Minas, enquanto a decisão ficará na casa dos “hermanos”. Antes disso, a Raposa enfrenta o Vasco, no domingo, às 18h30, também no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Domínio

O Cruzeiro foi levemente superior no primeiro tempo sobre a equipe do Libertad. Com novo estilo em jogo, o time mineiro conseguiu ampliar a vantagem já no primeiro tempo com Kaio Jorge. O atacante recebeu cruzamento de Marlon e abriu o placar aos 11 minutos. A equipe paraguaia até ensaiou uma pressão nas saídas de bola dos brasileiros, mas faltou capricho, assim como os contra-ataques. A defesa celeste, aliás, estava atenta para fechar os espaços. No fim, Lautaro Díaz e Villalba quase marcaram para o Cabuloso. O estilo de Diniz já foi visto em alguns lances, especialmente, na posse de bola e saídas de pressão.