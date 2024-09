Milito, do Atlético, elogia Gallardo e projeta duelo contra o River na Libertadores

Equipes farão uma das semifinais da Libertadores e comandante do Galo enaltece o compatriota

Atlético-MG e River Plate será um dos duelos da semifinal da Libertadores, marcado também pelo encontro entre os treinadores argentinos. Milito comanda o Galo, enquanto Gallardo retornou recentemente ao comando do Milionário.

Milito, aliás, após a classificação do Atlético ao derrotar o Fluminense em um grande jogo na Arena MRV, aproveitou para elogiar seu compatriota. O River Plate chegou à semifinal após eliminar o Colo-Colo, do Chile, em dois jogos complicados. No placar agregado, venceu por 2 a 1.

