Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (27), o Milan recebe o Lecce às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada do Calcio, no San Siro, em Milão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

Após um começo ruim de temporada, no qual ficaram três jogos sem vencer no Italiano, o Milan quer aproveitar o bom momento para chegar à terceira vitória consecutiva e entrar de vez na briga pela parte de cima da tabela. Dessa maneira, os Rossoneri aparecem na 7ª posição, com oito pontos, e podem igualar os mesmos 11 pontos do Torino, líder isolado, em caso de vitória no San Siro.