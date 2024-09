Marcelo lamenta eliminação do Fluminense diante do Galo: ‘Lição para a reta final’

Lateral, que entrou no segundo tempo, entende que adversário foi superior durante os 90 minutos e cita foco no Brasileirão

Após vencer em casa e obter a vantagem de um gol, o Fluminense foi até Belo Horizonte medir forças com o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores. No entanto, a equipe não viu a cor da bola e viu o adversário ser superior durante os 90 minutos, no triunfo por 2 a 0. Na saída de campo, Marcelo reforçou que esta derrota serve de lição para a sequência do ano.

“É difícil falar porque entrei no segundo tempo, dentro de campo é diferente de quem está fora. Acredito que eles foram merecedores, fizeram mais do que a gente. Lição para a reta final da temporada porque precisamos sair dessa situação (no Brasileirão)”, analisou.

Com a eliminação, o Tricolor deixa de lado o sonho do bicampeonato e terá foco total na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time carioca segue na luta contra o rebaixamento e tenta salvar a temporada, que já está bem comprometida com as eliminações nas Copas.