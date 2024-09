Marçal cutuca Rafinha: ‘Foi expulso e ganhou tempo para nós’

Lateral-esquerdo do Botafogo explica a confusão que esfriou o ímpeto do São Paulo, no fim da partida de volta pelas quartas de final da Liberta Crédito: Jogada 10

Além de converter um dos pênaltis do Botafogo, o lateral-esquerdo Marçal foi importante para esfriar o ímpeto do São Paulo quando o adversário tinha acabado de firmar o empate por 1 a 1, no fim da partida de volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor pressionava quando Marçal foi bater um lateral, entrou em uma resenha com o técnico Luis Zubeldía, do rival, e disse algo que provocou a ira do banco de reservas anfitrião. Assim, na confusão, lateral-direito Rafinha, já substituído na partida, levou o cartão vermelho. Pelo lado do Glorioso, aliás, o goleiro suplente Gatito também foi convidado a se retirar do espetáculo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O lateral-esquerdo alvinegro, então, cutucou Rafinha e lembrou que o defensor adversário “ajudou” o Botafogo nos momentos finais, antes da decisão por pênaltis. Em entrevista à “ESPN”, o defensor explicou, portanto, a celeuma com os são-paulinos.