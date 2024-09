Lyanco revela luta contra doença após destaque na classificação do Atlético

O zagueiro Lyanco, um dos principais nomes na classificação do Atlético sobre o Fluminense com a vitória por 2 a 0, revelou estar lidando com uma doença que requer tratamento contínuo. Após o jogo desta quarta-feira (25), na Arena MRV, o camisa 2 do Galo abriu o coração sobre sua batalha.

“Isso não é recente, venho enfrentando há bastante tempo. É algo muito sério e, muitas vezes, incompreendido. O que sinto não afeta só minha mente, mas também o corpo. Sinto que vou desabar a qualquer momento, que posso morrer…”, desabafou Lyanco.

O zagueiro também destacou que vitórias como a do Atlético trazem alívio e ajudam em seu estado mental.