Luiz Henrique, do Botafogo, recebe alta e fica à disposição contra o Grêmio

O atacante Luiz Henrique recebeu alta após passar mal após classificação do Botafogo na Libertadores diante do São Paulo, na última quarta-feira. O jogador teve uma indisposição depois do duelo que foi para os pênaltis, mas já está recuperado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luiz Henrique, aliás, vai se reapresentar na manhã desta sexta-feira no Espaço Loniers, CT do Botafogo, com foco na partida diante do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no sábado, às 21h, no Mané Garrincha.