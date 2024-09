Luis Enrique: ‘Se me tirarem 50% do salário e não precisar falar com a imprensa, assino’

O técnico do PSG, Luis Enrique, esclareceu, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), declarações feitas em um documentário da ‘Movistar+’ sobre sua primeira temporada no PSG, em que mencionou que aceitaria uma redução de 25% do salário se isso significasse não precisar falar com a imprensa.

“Eu me dou bem com vocês. Mas se me dessem essa opção, não teria problema algum. Nunca encurtei uma coletiva. Foi uma reflexão espontânea, mas é verdade. Se me derem um documento dizendo que eu não falo com a imprensa e cortam 50% do meu salário, eu assino. Mas é impossível. Os contratos obrigam os treinadores a falar”, explicou em coletiva antes da partida contra o Rennes, válida pela 6ª rodada da Ligue 1.

Além disso, Luis Enrique também foi questionado sobre as reclamações dos jogadores em relação ao calendário sobrecarregado.