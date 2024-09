Luciano revela que pediu para bater pênalti perdido por Lucas

O São Paulo perdeu nos pênaltis para o Botafogo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis, e deu adeus à Libertadores da América. O jogo terminou 1 a 1, com os cariocas abrindo o placar e o Tricolor conseguindo a igualdade nos minutos finais do embate. Contudo, um lance no final do primeiro tempo poderia ter mudado a história do confronto.

Afinal, nos acréscimos da primeira etapa, o São Paulo teve um pênalti ao seu favor. Lucas Moura foi para a batida e isolou. Após a partida, o atacante Luciano revelou que pedi para bater a cobrança. No entanto, o camisa 7 era o primeiro na lista de batedores oficiais e disse estar confiante.