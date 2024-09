Lucas Moura erra primeiro pênalti na carreira em São Paulo x Botafogo

São-paulino de coração, Lucas Moura terá uma noite de quarta-feira (25) para esquecer, em razão da eliminação para o Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O camisa 7 teve a chance de liderar a reação tricolor, mas desperdiçou, na reta final da primeira etapa, sua cobrança de pênalti. A marcação, aliás, foi polêmica.

Este foi justamente a primeira cobrança perdida pelo meia-atacante em toda sua carreira. Desde 2010 atuando no profissional, Lucas fez 14 batidas durante o tempo normal das partidas, sem incluir, portanto, as disputas de séries de cobranças pós-jogo.

No currículo, Lucas anotou um pênalti pela Seleção Brasileira, em um amistoso com a França em 2013. Converteu seis com a camisa do PSG, um pelo Tottenham e mais cinco já pelo Tricolor Paulista até falhar diante do Botafogo.