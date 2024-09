Liga Europa: Tottenham estreia com vitória sobre Qarabag

Spurs têm Dragusin expulso aos sete minutos de jogo, mas aproveita vantagem de jogar em casa para somar os três primeiros pontos no torneio

O Tottenham estreou com o pé direito na Liga Europa 2024/25. Mesmo com um jogador a menos desde os sete minutos, quando Dragusin foi expulso, os Spurs venceram o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 0, em Londres, pela primeira rodada da competição, que está sendo disputada em novo formato, semelhante ao da Champions. Brennan Johnson, Pape Matar Sarr e Dominic Solanke anotaram os gols da vitória dos donos da casa na Inglaterra.

Dessa maneira, o Tottenham soma os três primeiros pontos na Liga Europa 2024/25 e assumiu a quarta posição na tabela de classificação.

Por outro lado, o modesto clube do Azerbaijão não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais durante praticamente todo o jogo e saiu de Londres com a derrota. Agora, o Qarabag terá que somar pontos em casa para manter o sonho de disputar a fase mata-mata da competição.