LFU define novo contrato de direitos comerciais; veja as mudanças

Os clubes que compõem a Liga Forte União (LFU) chegaram a um acordo sobre a recompra de parte de seus direitos comerciais de um grupo de investidores capitaneado pela Life Capital Partners (LCP) e XP investimentos. O acordo é válido por 50 anos. A informação é do Blog Negócio do Esporte, do “ge”.

Os dirigentes concordaram em reduzir o percentual dos direitos comerciais vendidos para esses terceiros, referentes ao tempo de contrato. Inicialmente, os investidores se apropriariam de 20% das receitas durante esse período. Agora, o percentual sofrerá alterações.