Jornalista cobra Tite após eliminação do Flamengo: ‘Vai sair gol, né? Beleza, valeu! Saiu gol’

O clima esquentou com a eliminação do Flamengo na Libertadores para o Peñarol, do Uruguai. Ao final da partida, antes da entrevista coletiva, o técnico Tite discutiu com o jornalista conhecido como Paparazzo Rubro-Negro.

O influenciador, que sempre acompanha o Flamengo em jogos no Rio de Janeiro, no Brasil e fora dele, cobrou uma promessa que o comandante do Rubro-Negro teria feito após a derrota.

