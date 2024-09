João Victor revela os objetivos do Vasco na temporada

O zagueiro João Victor, do Vasco, comentou sobre a sequência da equipe Cruz-Maltina no Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil e revelou os objetivos do time no ano. No Brasileirão, a equipe vem em décimo e segue viva na briga por vaga na Libertadores 2025.

Vaga que poderá também ser conquistada através da Copa do Brasil, já que o Gigante da Colina inicia a disputa das semifinais contra o Atlético-MG na próxima quarta (2 de outubro). Assim, para o jogador de 26 anos, em entrevista à casa de apostas “Betfair”, o trabalho realizado pelo Vasco na temporada demonstra que a melhora do time está acontecendo.

“A temporada está sendo boa, acho que ainda está longe do que o Vasco merece, mas estamos em uma crescente interessante como time”, comentou João Victor.