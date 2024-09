Giay fala da dificuldade de adaptação no Brasil: ‘Estou em evolução’

Jogador ainda não engatou uma sequência com a camisa do Palmeiras, mas deve ganhar mais minutos após lesões no elenco Crédito: Jogada 10

Um dos jogadores que chegou no meio do ano, o lateral-direito Agustín Giay foi quem menos teve oportunidades no Palmeiras até o momento. O argentino chegou para disputar vaga com Mayke e Marcos Rocha, mas ainda se vê em processo de adaptação no Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É complicado fazer uma mudança dessas, ir de um país a outro. Tenho quase três meses de Brasil. Vem sendo um período muito importante e muito bom para mim. Acredito que estou em evolução e me sinto cada vez melhor em relação ao grupo, ao país e à cidade de São Paulo em si. Seguirei conhecendo melhor aos poucos, mas a adaptação está sendo muito boa e daqui a pouco vamos pegando o jeito de tudo”, disse Giay.

Ao todo, são sete partidas com a camisa Alviverde, sendo seis dela como titular. Inclusive ele começou a ultima partida contra o Vasco, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0, no Mané Garrincha. Contudo, com as lesões de Mayke e Marcos Rocha, o argentino deve ganhar uma sequência nos próximos jogos. “Sabemos que estamos vindo de partidas boas e de vitórias importantes e sabemos também o que significa o Brasileirão, o quão difícil e complicado que é. As equipes são todas muito boas, então temos que continuar assim, firmes, unidos, juntos, que assim vamos conseguindo os triunfos e as vitórias que precisamos”, declarou. Giay projeta duelo contra o Palmeiras contra o Atlético-MG O próximo compromisso do Verdão será contra o Atlético-MG, no sábado (28/9), às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o lateral projetou o embate, lembrando que o Galo joga pelo meio de semana enquanto o Verdão descansa.