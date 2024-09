Galvão Bueno, sobre a classificação do Atlético sobre o Fluminense: ‘Infinitamente superior’

O Atlético venceu o Fluminense por 2 a 0, na noite da última quarta-feira (25), na Arena MRV , e assegurou sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Após o triunfo, o narrador esportivo Galvão Bueno utilizou as redes sociais para comentar o triunfo atleticano.

“Com dois gols de Deyverson, que entrou no fim do 1º tempo para decidir! E teremos um Galo x River na semifinal!”, complementou o profissional ex-Globo.

O Galo agora terá o desafio contra o River Plate. O primeiro jogo será na Arena MRV, no dia 23 de outubro. O duelo de volta será no dia 30, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

