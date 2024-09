Foi com emoção! Botafogo bate São Paulo nos pênaltis e é semifinalista da Libertadores

Glorioso vence por 5 a 4 nos pênaltis após 1 a 1 no tempo normal e garante uma vaga entre os quatro melhores times da América do Sul

São Paulo e Botafogo jogaram como se não houvesse amanhã para decidirem, pela primeira vez, uma vaga para a semifinal da Libertadores. Se, por um lado, não chegou a ser um espetáculo de primeiro mundo no Morumbis, por outro lado não faltou emoção. No fim, 1 a 1 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, melhor para os cariocas, que venceram por 5 a 4.

Com o resultado, o Glorioso alcança seu objetivo e avança para a semifinal do torneio continental após 51 anos. Na ida, os times empataram sem gols no Nilton Santos. Já o Tricolor Paulista passa a focar no Campeonato Brasileiro.

Almada, sim; Lucas, não

Os jogadores entraram motivados para se dedicarem por completo em busca da classificação. O Botafogo, com um time melhor, conta com mais atletas que podem definir um jogo a qualquer momento pela qualidade técnica individual como Luiz Henrique, Almada e Savarino. Este, último, aliás, mostrou rapidez para roubar a bola de Luiz Gustavo, tabelar com Igor Jesus e cruzar para desvio de Rafael para o meio da área. Almada, bem posicionado na pequena área, aproveitou o rebote e cabeceou para a rede, aos 14 minutos.