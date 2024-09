Estoril x Sporting: onde assistir, escalações, arbitragem

Líderes do Português, sportinguistas vão até Cascais em busca de mais um triunfo para manter os 100%

Líder do Campeonato Português com campanha 100% (seis jogos, 18 pontos), o Sporting visita, nesta sexta-feira (27/9) o Estoril. Assim, o jogo abre a 7ª rodada da competição. O encontro será no Antonio Coimbra, em Cascais. Atuais campeões nacionais, os sportinguistas são favoritos. Afinal, estarão diante de um rival que soma apenas seis pontos, em 13º lugar.

Onde assistir

A Disney+ transmite Estoril x Sporting a partir das 16h15 (de Brasília).

Como chega o Estoril

O técnico Ian Cathro fez mistério quanto ao time que estará em campo no duelo contra o Sporting. Mas nada indica que ele fará alguma mudança na base que vem atuando nas últimas partidas, exceto por Xeka (suspenso) e João Carvalho (machucado). Sobre o jogo, ele diz que reconhece a superioridade do rival, mas que espera um bom resultado.