Deyverson sonha com vaga na Seleção Brasileira: ‘Seria perfeito’

O Atlético venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite de quarta-feira (25), na Arena MRV, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O triunfo contou com dois gols do atacante Deyverson. Agora, o jogador do Atlético sonha em conquistar um espaço na Seleção Brasileira.

“Todos sonham em jogar na Seleção e eu não sou diferente. Sei que existem jogadores a minha frente, mas não posso deixar de acreditar. Por que não? Mesmo que eu não entre em campo, apenas vestir a Amarelinha seria perfeito”, declarou o centroavante, em entrevista ao programa ‘Seleção SporTV’.