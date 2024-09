Deyverson desabafa ao vivo após pedido para desbloquear jornalista: ‘Não sou bobo’

Deyverson marcou dois gols sobre o Fluminense e garantiu a classificação do Atlético na Copa Libertadores

Ele foi um dos principais assuntos no programa “Seleção SporTV” e se mostrou irreverente. No entanto, o momento mais marcante ocorreu quando o apresentador Andre Rizek pediu que ele desbloqueasse a jornalista Joanna de Assis.

O atacante Deyverson destacou-se na última quarta-feira (25) ao marcar os dois gols da vitória do Atlético sobre o Fluminense, por 2 a 0, garantindo a classificação do Galo na Copa Libertadores.

Deyverson não se esquivou e respondeu de forma firme. Ele mencionou que a comunicadora fez algo que o deixou magoado.

“Muitas pessoas acham que é algo forçado por eu estar na televisão ou na frente de uma câmera. Mas esse sou eu. Muitas vezes, por ser assim, as pessoas me magoaram e pisaram em mim. Porém, eu não devolvo na mesma moeda. Sou alguém que ora por essas pessoas e pede a Deus que as abençoe”, começou.

“Mas muitas pessoas disseram coisas quando eu precisava de um abraço, me magoaram no Instagram ou soltaram indiretas. Por isso, vou bloqueando. É muito fácil pedir para ser desbloqueado em um momento de glória. Por que não pedem quando falho em um gol ou erro um pênalti?”, completou.