Cruzeiro não terá Fernando Diniz na partida contra o Vasco

O Cruzeiro não terá o técnico Fernando Diniz à beira do campo no próximo domingo (28), no duelo com o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Afinal, o treinador, que foi anunciado na última segunda-feira e apresentado na terça, precisa cumprir suspensão automática no Campeonato Brasileiro.

Quando ainda era comandante do Fluminense, Diniz foi expulso no clássico contra o Flamengo, em junho. Ele recebeu dois cartões amarelos por “desaprovar com palavras ou gestos das decisões da arbitragem”. Como deixou o Tricolor logo em seguida, ele ainda não cumpriu a suspensão. Dessa forma, o auxiliar Eduardo Barros deve ficar à beira do campo contra o Cruz-Maltino.