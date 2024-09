Corinthians anuncia treino aberto antes de clássico com São Paulo

Clube vai anunciar horário e a forma de os torcedores adquirirem as entradas para a atividade do próximo sábado na Neo Química Arena

Aproveitando o bom momento na temporada, o Corinthians anunciou treino aberto antes do clássico de domingo, às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe fará um treino com a presença dos torcedores na Neo Química Arena.

O clube ainda não informou o horário do treino aberto, mas a tendência é que a atividade ocorra no período da manhã. No mesmo dia, o elenco alvinegro embarca para Brasília, que receberá o Majestoso.

O clássico será no estádio Mané Garrincha, já que o Morumbis vai receber shows do artista Bruno Mars. Mesmo com o duelo ocorrendo longe de São Paulo, apenas tricolores poderão acompanhar o confronto presencialmente, já que o inverso ocorreu no primeiro turno, em Itaquera.

A bola vai rolar para São Paulo e Corinthians no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília). O Timão precisa da vitória, pois se encontra na 17ª posição do Brasileirão, com 28 pontos. É o melhor momento do time na temporada, com cinco vitórias nos últimos seis jogos.