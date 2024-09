Atriz de Elite expõe romance ‘secreto’ com Neymar e detalha affair: ‘Nunca contei isso’

Donna Paola, que interpretou uma vilã no drama espanhol da Netflix, assumiu caso com astro brasileiro durante um programa de TV local

A atriz mexicana Danna Paola, que interpretou uma vilã em ‘Elite’, série da Netflix, expôs detalhes de um breve romance que viveu com Neymar em 2019. A intérprete da personagem Lucrécia na novela assumiu o affair durante uma entrevista ao programa local ‘La Revuelta’ e definiu o astro brasileiro como alguém ”muito engraçado”.

O assunto surgiu quando Danna respondeu um questionamento feito pelo apresentador, David Broncano, sobre seu envolvimento com futebol. A atriz disse ter pouco interesse e conhecimento pelo esporte, mas confessou ter se relacionado com jogadores – sem mencionar nomes – antes de engatar namoro com o ator Alex Hoyer.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Aprendi muito sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muitas boas, mas nada sério”, respondeu.