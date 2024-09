Árbitro relata soco de Gatito, do Botafogo, em auxiliar do São Paulo em súmula

O árbitro Dário Herrera relatou na súmula da partida entre Botafogo e São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, que o goleiro Gatito, do Alvinegro, deu um soco no auxiliar do clube paulista durante confusão entre jogadores e comissão técnica perto do fim da partida.

Após Marçal, lateral do clube carioca, ir bater um lateral, o técnico do Tricolor, Luis Zulbedía, abraçou o jogador e o entregou a bola. No entanto, neste momento, começou a confusão. Além do time que estava em campo, jogadores dos bancos de reservas e comissões técnicas também participaram.

Dessa forma, o paraguaio pode pegar um gancho ‘pesado’ na competição. Ele foi expulso com vermelho direto, ou seja, já cumpre suspensão automática de uma partida no confronto de ida da semifinal – o adversário será o Peñarol ou o Flamengo.