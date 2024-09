Árbitra luta contra rótulo de ‘sexy’ antes de estreia na Champions

Aos 30 anos, Rusta será responsável por apitar o jogo entre Real Madrid e Sporting, pela fase preliminar da Liga dos Campeões feminina. Com a repercussão (e principalmente o foco em sua beleza por parte da imprensa), ela optou por encerrar sua conta no Instagram após receber diversos comentários machistas desde o anúncio de sua escalação para a partida.

“Eles deveriam se concentrar mais no meu profissionalismo do que em outras coisas. Você tem que lutar muito para ser aceito. Precisa explodir o teto de vidro em pedaços. (…) A arbitragem não é uma questão de gênero, mas de competência. Para tomar boas decisões, você precisa conhecer perfeitamente as regras do jogo, mas também estar em forma física e ter uma grande capacidade de concentração”, desabafou Rusta, que também dá aulas de educação física para estudantes de ensino médio.

Nas últimas semanas, algumas manchetes irritaram a árbitra albanesa. Uma delas falava sobre sua presença ‘aumentar a temperatura’ do jogo entre Real e Sporting. Apesar da estreia na competição como árbitra principal, Rusta faz parte do quadro da Fifa e trabalhou em 15 partidas da primeira divisão masculina do futebol da Albânia.

Árbitra Emanuela Rusta já sofreu com o machismo anteriormente

Há dois anos, Rusta já havia sofrido com o machismo ao trabalhar como quarta árbitra de uma partida da Champions feminina. Na ocasião, mesmo sem estar em campo e não influenciar no resultado, ela se tornou destaque em uma publicação da imprensa europeia. Segundo a matéria, Rusta teria “roubado a cena” da partida.