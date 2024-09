Após Penalidade Máxima, grupo de jogadores punidos pode voltar a atuar

Seis dos sete jogadores punidos pela operação policial têm contrato em vigor com algum clube. Apenas Fernando Neto está livre no mercado

Assim, após cumprir a punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), seis dos sete atletas considerados culpados têm vínculo vigente com algum clube. Tratam-se dos zagueiros Bauermann, com o Everton do Chile, Lomónaco, com o Independiente da Argentina, além dos laterais Cariús, com o Sport, e Sávio, com o Remo. O volante Garcia, com o Independiente Del Valle, do Equador, e o próprio Manga, com o Coritiba, completam a lista. O único jogador livre no mercado é o volante Neto, que atuava no Operário, no momento que o esquema de apostas tornou-se público.

O primeiro grupo de jogadores que receberam punição após investigações da operação Penalidade Máxima já pode voltar a atuar. Estes futebolistas já respeitaram o tempo de suspensão de 360 dias. O último atleta a completar o cumprimento de sanção foi o atacante Alef Manga, do Coritiba. Sete atletas foram acusados de interferir no mercado de apostas.

Alguns jogadores punidos voltam a ter oportunidades no Brasil

Cariús já teve a experiência de retornar ao campo. A propósito, já são dez partidas desde o fim da suspensão. Ele, aliás, marcou um gol pelo Sport, em embate contra o Paysandu. Inclusive, foi um momento decisivo, já que garantiu a vitória por 1 a 0 de sua equipe e permitiu assumir a terceira posição na Série B.

Além disso, é o primeiro gol de Cariús desde o cumprimento da pena. Ele recebeu a punição, pois acenou positivamente pelo pagamento de R$ 30 mil para receber cartão amarelo, quando defendia o Cuiabá, de acordo com as averiguações. O lateral-esquerdo foi considerado culpado, mesmo com a quantia sendo depositada na conta do primo de sua esposa. Aliás, o Leão da Praça da Bandeira decidiu não rescindir o vínculo no decorrer da punição. Cariús seguiu no grupo, mesmo sem condições de atuar.

Manga perto da volta aos gramados

A condenação de Manga ocorreu após ele ter planejado receber um cartão amarelo no embate contra o América-MG, na edição de 2022 da Série A. Próximo a voltar, o jogador não será uma opção útil de forma imediata. O próprio treinador do Coxa, Jorginho, garantiu este cenário ao criticar a atitude do atleta. A propósito, assegurou que teria primeiro de se desculpar aos companheiros do grupo pelo episódio.