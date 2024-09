Após folga, Corinthians volta a treinar de olho no clássico com o São Paulo

Timão precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Equipe vem com moral após classificação na Sul-Americana

Após ganhar um dia de folga depois da classificação às semifinais da Copa Sul-Americana, o Corinthians voltou ao batente nesta quinta-feira (26) e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, no clássico que será realizado no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, na capital federal, pela 28ª rodada do Campeonatos Brasileiro.

Na atividade, quem atuou menos de 45 minutos foi campo do CT Joaquim Grava. Assim, nomes importantes do elenco, como Rodrigo Garro e Memphis Depay, participaram de um treino técnico, dividido em atividades de passes e enfrentamento. Os titulares contra o Fortaleza, na última terça, fizeram trabalho regenerativo.