Vasco tem vários pendurados para próxima rodada do Brasileirão

O Vasco terá de lidar com uma extensa lista de pendurados para seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. No domingo (29), quando enfrentar o Cruzeiro, vários atletas vascaínos precisarão de atenção extra.

Vegetti foi o último a entrar na lista. Foi dele o único cartão amarelo vascaíno na última rodada, em derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no domingo (22), em Brasília. Dessa forma, caso qualquer um destes leve amarelo diante do Cruzeiro, o jogador em questão cumprirá suspensão contra o Juventude, no dia 5 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão, no retorno do time a São Januário.

Lembrando que, antes deste duelo com os gaúchos, o Vasco ainda enfrenta o Atlético-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Este confronto ocorre na próxima quarta (2 de outubro), na Arena MRV. Para esta partida, o time carioca não poderá contar com Rayan, suspenso