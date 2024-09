Vasco celebra realização de sonho de Coutinho

Cruz-Maltino destaca, via site oficial, a profecia do Pequeno Mágico, feita 16 anos atrás; saiba

“Meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol.” Essa frase foi dita em entrevista em 2008 por um menino, ainda com 16 anos, algumas espinhas no rosto e cabelos grandes e cacheados, que atuava pela base do Vasco da Gama.

No último clássico contra o Flamengo, dia 15, ao marcar um gol contra os rubro-negros no Maracanã, quis assim o seu destino que o sonho do menino Philippe Coutinho fosse realizado depois de 16 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Foi o primeiro gol do Pequeno Mágico depois de sua volta ao clube que o revelou. Entrou com o placar adverso, se apresentou para o jogo, movimentou o ataque como um meia e apareceu na área como um centroavante para marcar de cabeça o gol do empate contra o rival no estádio mais famoso do mundo. Ao site oficial do Vasco, o jogador celebrou o tento.