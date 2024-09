Varane anuncia aposentadoria aos 31 anos

Campeão do Mundo pela França em 2018 e ídolo do Real Madrid, zagueiro encerra carreira após lesão no joelho

Campeão do Mundo com a França em 2018, Raphael Varane anunciou, nesta quarta-feira (25), sua aposentadoria do futebol aos 31 anos. Após encerrar seu contrato com o Manchester United, onde jogou por três anos, Varane se transferiu para o Como, da Itália, sem custos. No novo clube, ele jogou apenas 23 minutos, mas acabou se lesionando em uma partida da Copa da Itália contra a Sampdoria, em 11 de agosto.

Além disso, a lesão no joelho foi mais séria do que se pensava inicialmente, o que impediu que Varane fosse inscrito no Campeonato Italiano nesta temporada.