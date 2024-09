Valencia celebra fim de jejum pelo Inter: ‘Estava precisando de gol’

Equatoriano garante empate do Colorado com o Bragantino, em jogo atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Inter vive um bom momento no Brasileirão. O Colorado chegou a sete jogos de invencibilidade após o empate fora de casa contra o Bragantino. O jogo desta quarta-feira (25), em Bragança Paulista, também foi importante para o atacante Enner Valencia. O equatoriano viu se encerrar a seca, marcando o gol de empate no 2 a 2 pela 16ª rodada do Brasileirão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estava precisando de um gol e pude anotar rápido para o time seguir na partida. Estávamos brigando para conseguir os três pontos, infelizmente não aconteceu, mas conseguimos somar um ponto”, disse Valencia.