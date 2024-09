Tottenham x Qarabag: onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira fase da Europe League 2024/25 promete fortes emoções e terá início nesta semana. Sendo assim, o confronto entre Tottenham x Qarabağ, acontece no Tottenham Hotspur Stadium, nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília). a tendência é que o estádio, que tem capacidade para mais de 62 mil torcedores, tenha um bom público para a estreia dos Spurs.

Vale lembrar que a Uefa mudou também o formato do torneio continental, assim como aconteceu com a Champions League. Depois dos playoffs, os 36 times vão jogar oito partidas contra oito adversários diferentes. Na Primeira Fase, os times não podem enfrentar equipes do mesmo país e podem encarar no máximo dois adversários oriundos do mesmo país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (26) terá a transmissão da Band (TV aberta) e da CazéTV (canal no YouTube).