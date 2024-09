Torcida do Fluminense briga na Arena MRV; Atlético alega depredação

Uma confusão aconteceu ao final da partida entre Atlético e Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores. Depois da vitória do Atlético-MG por 2 a 0, que garantiu o Galo na semifinal, torcedores tricolores entraram em confronto com os seguranças do estádio e com a polícia militar.

Veja como foi o jogo: Deyverson brilha com dois gols, Atlético vence e elimina Fluminense na Libertadores

O Atlético reclamou do comportamento da torcida do Fluminense. Em nota, citou a depredação de equipamentos do estádio. Um torcedor do Fluminense acabou detido pela confusão, mas ainda não foi identificado pela Polícia Civil presente no local.